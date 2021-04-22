Страны "Большой семерки" присоединятся к отбору судей КСУ - Ермак

Ермак пригласил G7 присоединиться к отбору судей КСУ. Фото: РБК

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак обратился к послам стран Большой семерки с просьбой предложить специалистов, которые могли бы присоединиться к отбору новых судей Конституционного суда.

Глава ОП рассказал послам, что президент Владимир Зеленский и его команда решительно настроены на перезагрузку Конституционного Суда, говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента по результатам встречи Ермака с послами.

Ермак обратился к послам G7 с просьбой предложить специалистов по конституционному праву с мировым именем из своих стран, которые могли бы принять участие в работе этой комиссии.

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20 апреля Зеленский подписал указ о создании конкурсной комиссии для отбора кандидатур на должности судей КСУ по квоте президента.