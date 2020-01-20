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понедельник, 20 января 2020 18:13

Страна в смартфоне: Офис президента отключил комментарии в Instagram

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Страна в смартфоне: Офис президента отключил комментарии в Instagram
В Офисе президента пока не объяснили, почему решили отключить комментарии пользователей

На официальной странице Офиса президента в Instagram отключили функцию комментировать публикации.

Об этом рассказал руководитель программы новых медиа в "Интерньюз Украина" Виталий Мороз.

"Услышу каждого! Теперь у пользователей инстаграму нет возможности комментировать сообщения под официальным аккаунтом Офиса Президента Украины", - написал он.

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Комментарии, которые были оставлены пользователями ранее под различными публикациями тоже исчезли.

В Офисе президента пока не объяснили, почему решили отключить комментарии пользователей.

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", в середине декабря 2019 года работой президента Владимира Зеленского были довольны 62% украинцев, недовольны - 25%.

За Владимира Зеленского на президентских выборах во втором туре проголосовали 73,22%. За Петра Порошенка - 24,45%.

На выборах в Верховную Раду партия "Слуга народа" получила 254 мандата из 424.

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