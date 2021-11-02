"Страна узнает своих "героев" - в президентской фракции рассказали о "слугах"-антивакцинаторах

Нардеп-"слуга" Юрий Камельчук называл Covid-19 выдумкой. Фото: Facebook.com/kamelchuk

В президентской фракции "Слуга народа" есть народные депутаты-антивакцинаторы, размышляющие о "чипировании".

Об этом сказал председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, сообщает "Сегодня"

"В "Слуге народа" тоже есть депутаты, которые готовы о 5G поразмышлять. Страна узнает своих "героев". Они говорят глупости, и это их право и их мировоззрение".

Сегодня в стране есть жуткая проблема с Covid-19. Самое важное – сохранить жизнь каждого гражданина Украины. Но точно не интересоваться, откуда у народного депутата появилось мнение, что вакцинация – это вживление чипа-передатчика для того чтобы воспользоваться 5G", - сказал Радуцкий.

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По словам "слуги", подавляющее большинство депутатов в парламенте понимают угрозу от коронавируса.

"Уверен, что в Раде большинство – адекватные люди", – добавил нардеп.

"Цена всех этих "закидонов" о 5G и остальных - это три "боинга" в сутки. Мы потеряли за период эпидемии целый город", - заявил Радуцкий.

В декабре прошлого года нардеп Юрий Камельчук называл Covid-19 выдумкой. А другая депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец заявляла, что коронавирус может быть "одной из разновидностей биологического оружия". За прошліе сутки в Украине зафиксировали 19 455 случаев Covid-19 и 700 смертей от коронавирусной болезни.