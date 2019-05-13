Сторонников Зеленского поубавилось, когда он смешал с дерьмом депутатов

Зеленский в своих видеообращениях оскорбляет народных депутатов. Фото: ukrinform.ua

Обвинениями в адрес народных депутатов победитель президентских выборов Владимир Зеленский закрывает себе возможности сотрудничества с парламентом.

Такое убеждение высказал политолог Тарас Загородний в эфире "112 Украина".

"Не знаю, кто там очень умный посоветовал Зеленскому шантажировать Верховную Раду, когда в видеообращении он буквально смешал с дерьмом всех депутатов, заявив, что они не хотят работать и держатся за кресла. Хотя треть парламента нормально относилась к Зеленскому и готова была с ним сотрудничать. После таких заявлений сторонников у Зеленского резко уменьшилось", - сказал Загородний.

"С кадрами у Зеленского проблема огромная. Неоткуда людей брать", - добавил эксперт.

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Новоизбранный президент Владимир Зеленский записал видеообращение с требованием назначить его инаугурацию на 19 мая. Также Зеленский назвал Петра Порошенко "бывшим президентом" и обвинил в том, что он именно сейчас предпринимает активные перестановки в высшем командовании армии и "пытается пропихнуть своего председателя Нацсовета по вопросам телевидения". Затем команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Верховной Рады.