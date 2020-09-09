Столичное метро заклеили портретами соратника Кличко на выборах

В столичном метро появились плакаты с портретами руководства метрополитена.

На плакате изображен начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский. Также - надпись о достижениях.

Брагинский участвовал в съезде партии УДАР мэра Киева Виталия Кличко, на котором представляли команду на местные выборы.

После съезда на Facebook-странице метрополитена опубликовали фото начальника в маске с логотипом УДАРа.

Это можно расценивать как использование админресурса и злоупотребление служебными полномочиями, сообщает движение "Чесно".

А на своей странице в соцсети Брагинский публикует планы коммунального предприятия с баннером партии.

За несколько дней весь метрополитен запестрел плакатами с фотографиями не рядовых работников метро - машинистов, рабочих станций или кассиров, а начальства предприятия.

Начальник и его заместители "смотрят" на пассажиров почти на всех станциях метро.

Заместитель начальника КП Наталья Макогон, которая также изображена на плакатах и была на съезде УДАРа, уверяет, что это такой проект по случаю 60-летия столичной подземки.

Однако открытие метро состоялось 21 октября 1960 года. Дата под выборы довольно неудобная - остается только 4 дня до дня голосования и 3 - до дня тишины, пишут наблюдатели.

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Рекламный билборд Брагинского с логотипом мэрской партии на фоне поезда метро и в той же форме.

Также политическая реклама Брагинского есть на автобусных остановках.

Киевляне рассказывают, что в троллейбусах тоже есть аналогичная реклама.

В конце августа в Киеве мэр Виталий Кличко представил команду партии УДАР на местных выборах. В ней, в частности, голкипер Александр Шовковский. Местные выборы запланированы на 25 октября.