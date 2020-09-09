Столичное метро заклеили портретами соратника Кличко на выборах

В столичном метро появились плакаты с портретами руководства метрополитена.
На плакате изображен начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский. Также - надпись о достижениях.
Брагинский участвовал в съезде партии УДАР мэра Киева Виталия Кличко, на котором представляли команду на местные выборы.
После съезда на Facebook-странице метрополитена опубликовали фото начальника в маске с логотипом УДАРа.
Это можно расценивать как использование админресурса и злоупотребление служебными полномочиями, сообщает движение "Чесно".
А на своей странице в соцсети Брагинский публикует планы коммунального предприятия с баннером партии.
За несколько дней весь метрополитен запестрел плакатами с фотографиями не рядовых работников метро - машинистов, рабочих станций или кассиров, а начальства предприятия.
Начальник и его заместители "смотрят" на пассажиров почти на всех станциях метро.
Заместитель начальника КП Наталья Макогон, которая также изображена на плакатах и была на съезде УДАРа, уверяет, что это такой проект по случаю 60-летия столичной подземки.
Однако открытие метро состоялось 21 октября 1960 года. Дата под выборы довольно неудобная - остается только 4 дня до дня голосования и 3 - до дня тишины, пишут наблюдатели.
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Рекламный билборд Брагинского с логотипом мэрской партии на фоне поезда метро и в той же форме.
Также политическая реклама Брагинского есть на автобусных остановках.
Киевляне рассказывают, что в троллейбусах тоже есть аналогичная реклама.
В конце августа в Киеве мэр Виталий Кличко представил команду партии УДАР на местных выборах. В ней, в частности, голкипер Александр Шовковский.
Местные выборы запланированы на 25 октября.
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