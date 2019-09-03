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Стиль Коломойского - захватывать, не брать на себя ответственность и блокировать - политологи

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Стиль Коломойского - захватывать, не брать на себя ответственность и блокировать - политологи
Эксперты заявляют, что стратегия олигарха Игоря Коломойского - это увеличение как политического, так и экономического влияния. Фото: politeka.net

В Украине большинство лиц, назначенных на ключевые государственные должности, объединяет общий контекст, утверждают политологи. Он заключается в том, что выгоду от назначений получает единственный человек - Игорь Коломойский.

Так, по словам эксперта Украинского центра общественного развития Юрия Подорожного, сосредоточение власти в руках Коломойского является риском для Украины.

"Очевидно, что Игорь Валерьевич основной "бенефициар" всего, что происходит. То, что на сегодняшний день один из украинских олигархов является достаточно серьезной, влиятельной фигурой во власти при ослаблении других ветвей власти: правительства, парламентской ветви власти, судебной системы - является риском", - заявил эксперт.

Политологи заявляют, что стратегия олигарха - это увеличение как политического, так и экономического влияния. При этом репутация олигарха в данных вопросах вызывает вопрос так, как в ряде случаев, олигарх прибегал к различным способам уклонения от ответственности.

По словам политолога, Валерия Дымова: "Стиль ведения бизнеса господина Коломойского в том, чтобы не брать на себя ответственность, захватывать, скажем, блокирующие пакеты в тех структурах, которые он имеет. И не давать возможности своему бизнесу развиваться без его голоса".

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