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среда, 03 февраля 2021 14:06

Стерненко запустил флешмоб

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Общественный деятель Сергей Стерненко призвал к флешмобу по блокированию в сети YouTube телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, по которым введены санкции.

"А пока я монтирую новый выпуск, предлагаю вам хороший флешмоб по блокированию пропагандистов в YouTube.

Переходите в YouTube на каналы Медведчука "112", ZIK и NewsOne, бросайте жалобы за агрессию и добавляйте такой текст:

"Данный канал пропагандирует терроризм и разжигает рознь".

За это против владельца данного канала Тараса Козака, а также против этого канала президентом Украины применены санкции, по которым работа канала должна быть прекращена", - написал Стерненко в Facebook.

 

Он добавил ссылку на указ президента о введении в действие решение СНБО о санкциях.

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2 февраля президент Владимир Зеленский наложил санкции против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака сроком на 5 лет.

Они предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы страны, сообщил Офис президента.

По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины. В ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

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03
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