Стерненко обратился к украинцам из суда

Общественный активист Сергей Стерненко, которого отпустили под домашний арест, готовится к апелляции на приговор в виде 7 лет тюрьмы. Он опубликовал сообщение в Facebook

"Поздравляю вас, друзья! Это еще не победа, главное - через неделю, когда будет рассмотрение апелляции и решения по существу. Изменение меры еще ничего не значит, поэтому не расслабляемся.

Благодарю вас за вашу невероятную поддержку! Вы лучшие", - обратился общественный деятель.

Автор: Facebook.com/sternenko

В то же время адвокат Сергея Маси Найем сообщил, что рассмотрение апелляционной жалобы на приговор состоится 16 апреля.

Автор: Facebook.com/MasiNayyem

9 апреля Одесский апелляционный суд отпустил Стерненка под круглосуточный домашний арест.

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23 февраля Сергея Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд города Одессы. После приговора люди трижды массово выходили на протест под Офис президента и у госдачи в Конча-Заспе, где живет президент Владимир Зеленский. 20 марта общественность пришла под Офис президента на акцию "Не слышишь? Увидишь". Требовали отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой, министра внутренних дел Арсена Авакова. Во время акции разрисовали фасад, зажигали файеры, выбили стекло, запускали фейерверки.