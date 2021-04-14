Стерненко готовится к апелляции, попросил не приходить под суд

Стерненко находится под круглосуточным домашним арестом.

В пятницу 16 апреля суд в Одессе начнет рассмотрение апелляции общественного активиста Сергея Стерненка на приговор к 7 годам тюрьмы. Об этом Стерненко сообщил в Facebook

Активист призвал общественность не приходить под суд.

"Ваше внимание и активность, выходы на протесты против приговора очень важны. Если бы не вы, я бы вообще не ожидал справедливости. Хочу поблагодарить вас, моим друзьям, которые делали невероятное эти полтора месяца и настоящим защитникам - моим адвокатам. Вы все очень крутые, и я горжусь, что живу с вами в одной стране.

На заседание в пятницу не нужно ехать. Туда не будут пускать никого, кроме участников процесса и журналистов.

Мы также будем стримить процесс, и вы сможете все видеть и слышать вживую", - сообщил Сергей.

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"Мы не давим на суд, и у власти есть шанс показать правосудие. Что на суд никто не давит. Что судьям не угрожают рыги но не подкупают медведчуки. Единственное, чего до мы призываем - чтобы суд был независимым и беспристрастным.

Далее, после заседания мы будем знать дату оглашения окончательного решения и обязательно дадим вам знать об этом", - также сообщил активист.

9 апреля Одесский апелляционный суд отправил Сергея Стерненка под домашний арест. 23 февраля активиста приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд города Одессы. После приговора люди трижды массово выходили на протест под Офис президента и у госдачи в Конча-Заспе, где живет президент Владимир Зеленский. 20 марта общественность пришла под Офис президента на акцию "Не слышишь? Увидишь". Требовали отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой, министра внутренних дел Арсена Авакова. Во время акции разрисовали фасад, зажигали файеры, выбили стекло, запускали фейерверки.