Степанов уходит в отставку

Шмыгаль прислал представление об отставке Степанова. Фото: МЗ

Министра здравоохранения Максима Степанова хотят отправить в отставку.

"Официально сообщаю, что в Верховную Раду Украины поступило представление премьер-министра Украины об отставке министра здравоохранения Максима Степанова", - написала пресс-секретарь спикера ВР Ольга Туний в Facebook.

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Теперь за отставку министра будут голосовать депутаты.

Министр экономики Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления об отставке. Они поступили в Верховную Раду Украины, сообщила пресс-секретарь председателя ВРУ Ольга Туний.