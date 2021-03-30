Степанов отмечает годовщину в кресле министра здравоохранения

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Год назад, 30 марта 2020 году, Министерство здравоохранения возглавил Максим Степанов. Решение поддержали 246 народных депутатов - фракции "Слуга народа", ОПЗЖ, группа "За будущее", часть "Доверия", а также внефракционные.

"Впереди немало работы. Первый приоритет - борьба с коронавирусом. Я не хочу никого ни в чем обвинять, но есть определенная потеря времени с точки зрения подготовки к пандемии. Мы больше не можем себе позволить терять время. Поэтому крайне важно сейчас наладить коммуникацию с учреждениями здравоохранения на местах. Второй приоритет - медицинская реформа. Я считаю, что вполне возможно провести изменения таким образом, чтобы реформой остались довольны как пациенты, так и врачи всех уровней", - сказал Максим Степанов 31 марта 2020-го во время знакомства с коллективом министерства.

Премьер Денис Шмыгаль в интервью "Фокусу" сказал, что министр "с функциями кризисного менеджера справился". Но без скандалов не обошлось.

24 февраля 2021-го начали плановую вакцинацию от коронавируса. Степанов обещал начать кампанию 15 февраля. 23 февраля привезли 500 тыс. доз индийского Covishield. Министр здравоохранения стал первым украинским чиновником, который сделал прививку от COVID. 25 марта в Украине поставили первую партию китайской вакцины CoronaVac.

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В апреле 2020-го, Минздрав закупил китайские костюмы по 488 грн, хотя в украинской компании они стоили 242 грн.

В мае 2020-го министерство разрешило производство модернизированного мешка Амбу госпредприятия "Новатор". Изобретение раскритиковали отечественные медики, отметив, что он и близко не заменяет ИВЛ.

"Просрочил" Степанов обещание направить 11 млрд грн на повышение зарплат медиков с июля 2020-му. Повышение произошло с сентября.

Степанов был руководителем Одесской ОГА с января 2017 года по апрель 2019-му. Ранее возглавлял "Полиграфкомбинат "Украина". Называл себя кумом бывшего главы Одесской Игоря Палицы, которого считают доверенным лицом олигарха Игоря Коломойского.