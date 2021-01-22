Степанов о локдауне: "Достигли серьезной стабилизации"

Локдаун, или карантин с жесткими ограничениями заканчивается в воскресенье. Фото: kmu.gov.ua

Введение жестких карантинных ограничений в январе себя оправдало. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу.

"Падает количество людей, заболевших ковид. Мы достигли серьезной стабилизации. Мы достигли главного эффекта от введения жесткого карантина - нам удалось на начальных стадиях сбить волну распространения ковида, которая потенциально могла начаться после новогодних праздников", - цитирует министра LB.ua

Без локдауна заболеваемость коронавирусом могла бы вырасти намного больше, сказал Степанов.

"Например, если 10 человек заболели во время новогодних праздников и каждый из них общается с 10 лицами, то потенциально они могут заразить 100 человек. А если мы вводим ограничения, которые влияют на контактирование, количество заражений будет, условно говоря, не 100, а 50. Это уже серьезный результат", - объяснил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как изменились коронавирусные цифры в областях

Уменьшилось и количество больных в больницах. По состоянию на утро пятницы - это менее 19 тыс. человек, тогда как в начале декабря было около 29 тыс.

"Чтобы оценить до конца, как именно повлияла эта вещь - жесткие карантинные меры, нужно подождать после завершения карантина определенный период времени", - сказал министр.

Локдаун, или карантин с жесткими ограничениями заканчивается в воскресенье. С понедельника вернутся карантинные ограничения "оранжевой зоны".

С 8 января в Украине начал действовать жесткий карантин, продлится до 24 января включительно. Локдаун предусматривает запрет посещения учебных заведений, кроме детских садов. Работу кафе, баров, ресторанов, проведения массовых мероприятий. "Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не исчезла", - говорил премьер-министр Денис Шмыгаль.