"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами

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Во фракции "Слуга народа" пока нет достаточного количества голосов для отставки действующего спикера Дмитрия Разумкова. Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал политолог Тарас Загородний.

"Посмотрим, как в четверг будут его снимать. Отдельный вопрос: есть ли голоса за назначение на его место Стефанчука? По моей инсайдерской информации - нет. Разумкова хотели снимать еще год назад. Хотя понимали: если сильно напрячься, то голоса за отставку найдут. А вот его заместитель Стефанчук не пользуется таким уважением. Как говорят банкиры, это две разные операции. Сначала пообещали группам "Доверие" и "За будущее" какие-то плюшки по бюджету за снятие Разумкова. А дальше возникает вопрос: а что же дадите за назначение Стефанчука?". Арахамия заявил, что у него есть 200 подписей за отставку Разумкова. В сеть попал этот список, но там только 175 желающих. Получается, четвертая часть фракции не определилась. Разумкова видят как противовес Офису президента, он имеет собственное мнение. Ну и не допускал откровенного нарушения регламента ", - отметил Загородний.

Если первый вице-спикер таки возглавит парламент, то будет верным солдатом для Офиса президента. Так считает эксперт.

"Ради поставленных целей будет нарушать регламент. Это уже демонстрировал. Будет ломать через колено оппозицию. Увидим кучу сомнительных законопроектов, которые приведут к еще большему налоговому давлению на граждан. Будет увеличиваться исполнение воли президента", - добавил он.

По его мнению, Разумкова уволят и назначат Стефанчука из-за возможности досрочных президентских выборов.

"Исполняющим обязанности президента на время кампании должен быть спикер. Офис президента хочет видеть на том месте контролируемого человека без политических амбиций. Разумков такой экзамен не выдержал. Показал, что может быть самостоятельным. А Стефанчук бегает, как зайчик. Доказал, что сможет все делать. Тупо, но сможет. Как показали во время голосования за так называемый антиолигархический закон, когда проголосовали за две взаимоисключающие поправки. Это будет худший вариант Партии регионов. Стефанчук будет сидеть и греть престол Зеленскому. Чтобы не было сюрпризов во время досрочной кампании", - сказал Загородний.

В повестку дня заседания Верховной Рады 7 октября внесли вопрос отставки спикера Дмитрия Разумкова. Издание "Зеркало недели" опубликовало список из 175 подписантов среди нардепов за такую инициативу.