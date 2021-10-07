Стефанчук больше не представитель президента в Раде - указ

Президент назначал Стефанчука представителем в августе 2019 года. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский уволил первого вице-спикера Руслана Стефанчука от исполнения обязанностей представителя президента в парламенте.

Указ Зеленский подписал 6 октября.

"Уволить Стефанчука Руслана Алексеевича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде Украины", - говорится в тексте.

Президент назначал Стефанчука представителем в августе 2019 года.

Сегодня парламент рассмотрит вопрос об отзыве Дмитрия Разумкова с должности председателя ВР.

Среди кандидатов на спикера во фракции "Слуга народу" рассматривают председателя партии "СН" Александра Корниенко и Стефанчука.

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5 октября парламент отстранил Разумкова от ведения двух пленарных заседаний. Ранее депутаты от "СН" собрали подписи за отзыв действующего спикера.