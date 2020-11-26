"Ставят телегу впереди лошади" - Фокин раскритиковал украинскую власть

Он предупредил о риске "раздуть крупномасштабную войну с привлечением НАТО". Фото: zn.ua

Экс-заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука - Витольд Фокин назвал одной из главных причин длительного конфликта на Донбассе отказ власти Украины сесть за стол переговоров с "представителями незаконных государственных образований".

Об этом он рассказал в интервью "КП в Украине".

Политик заявил, что украинская власть проявила высокомерие в этом вопросе.

"Идея создания консультационной группы, выдвинутая в конце лета основными советниками глав государств - Ермаком и Козаком - была умной и многообещающие. Очень жаль, что они не получили поддержки общественности", - отметил Фокин.

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Также он раскритиковал "План совместных шагов для достижения мира" Кравчука.

"Выдавая за дорожную карту "план Кравчука", авторы желаемое выдают за действительное, выворачивают Минские соглашения наизнанку, ставят телегу впереди лошади. Еще вчера признавая безальтернативность Минских соглашений, авторы "плана" бездоказательно называют их устаревшими".

Политик предположил, что пресловутый "план" родился не случайно, а инициировал его вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, который назвал Донбасс "раковой опухолью, которую нужно удалить".

"Считаю, что "план Кравчука" рассчитан на то, чтобы загнать Россию в "цугцванг", когда любой ход шахматиста ухудшает положение фигур на доске. Москва или устанет от бесплодных попыток переиграть Киев в дипломатическом процессе и выйдет из Минских соглашений, или Украина, сохраняя лицо, сама откажется участвовать в них, ссылаясь на деструктивную политику соседа".

В любом случае, цель - торпедировать Минский договор - будет достигнута, а "заказчики будут довольны", считает Фокин.

"Постоянно тлеющий очаг войны на востоке Украины в любой момент можно раздуть в крупномасштабную войну с привлечением НАТО, куда Украину примут немедленно. И все это на нашей многострадальной земле. Нужна ли нам такая война?".

30 ноября президент Владимир Зеленский отстранил Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ. Ранее Фокин выступил с рядом скандальных инициатив по Донбасса, которые вызвали возмущение общественности и многих политиков. В частности, он заявил о необходимости предоставить особый статус всему Донбассу, а не только оккупированным районам и о согласии вести переговоры с главарями "Л/ДНР". Так он попал в базу данных сайта "Миротворец". Его обвинили в участии в попытках легализовать террористические формирования и отрицании русской агрессии.