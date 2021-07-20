Статус олигарха могут получить пять нардепов, но не с президентской фракции

В парламенте есть пять фракций и две группы. Фото: Андрей Нестеренко, rada.gov.ua

Пять народных депутатов могут получить статус олигарха. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко журналистам во вторник.

На вопрос "Сколько депутатов могут получить статус олигарха?" Корниенко ответил:

"Пять. Не буду называть, чтобы не обижать коллег".

"Уже пошли в Telegram-каналах предположения. То дальше можно уже остаток лета поговорить об этом", - сказал депутат.

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На вопрос "Из каких фракций?" Корниенко сказал: "Не со "Слуги народа". У нас народная фракция. У нас не может быть олигархов по определению".

1 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что Петр Порошенко и Игорь Коломойский попадают под критерии олигархов.