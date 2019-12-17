"Старые "элиты" сповротивляются" - Зеленский о стычках у Рады

Зеленский говорит, что слушает предложения по реформам. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский говорит, что "старые" элиты" сопротивляются рынку земли. А под парламентом было слышно не фермеров, а политические лозунги.

Об этом он заявил в Facebook.

"Каждый имеет право на мирное собрание. Каждый имеет право высказать мнение. И каждый должен нести ответственность, если от его действий страдает другой.

Дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон. Я уважаю мнение украинцев, на протяжении месяцев мы слушаем предложения по реформам. Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские.

Это не путь цивилизованной страны. Если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и, наконец, жить вместе. Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами. Мы прислушиваемся к людям.

И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых "элит". Это я вам гарантирую", - заявил Зеленский.

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17 декабря во время митинга под Верховной Радой против принятия закона о рынке земли произошли столкновения между представителями "Нацкорпуса" и правоохранителями.