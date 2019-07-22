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понедельник, 22 июля 2019 15:57

Стало известно, кто выиграл выборы в ВР по Троещине

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Стало известно, кто выиграл выборы в ВР по Троещине
Артем Дубнов станет депутатом в ВР. Фото: skelet-info.org

Выдвиженец партии "Слуга народа" Артем Дубнов выиграл выборы депутата Верховной Рады по одномандатному округу №213 в части Деснянского района Киева.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

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Дубнов набрал 36,11%, или 26 165 голосов избирателей, по результатам подсчета 92,50% электронных протоколов участковых комиссий. Ближайший его соперник, Анна Старостенко с "Европейской Солидарности" набрала 18,20% или 13 188 голосов.

Третье место занял внефракционный депутат Борислав Береза ​​- он набрал 17,95% или 13 012 голосов.

30-летний Дубнов родился в Киеве, работает хирургом-стоматологом в "Клинике Дубновой Стоматолог и Я".

21 июля в Украине прошли выборы в Раду. По данным подсчета голосов, который осуществляется в партии "Слуга народа", политсила может получить 255 мест в Верховной Раде ІХ созыва.

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