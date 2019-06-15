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суббота, 15 июня 2019 21:15

Стало известно, кто может стать губернатором Херсонщины

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Стало известно, кто может стать губернатором Херсонщины
Губернатором Херсонщины может стать Юрий Гусев. Фото: lb.ua

Херсонскую область может возглавить бывший заместитель министра обороны Юрий Гусев. Ранее он отказался участвовать в парламентских выборах по списку партии "Слуга народа".

"Он и пойдет на руководителя области... Херсонской, насколько я слышал. Сейчас идет оформление", - рассказал в эфире Радио Свобода украинский предприниматель и волонтер, четвертый номер в избирательном списке "Слуги народа" Давид Арахамия.

"На Юрия была очень мощная, я сказал бы, самая мощная атака информационная. Мы знаем, от кого она идет. И он решил сам (не идти в Верховную Раду - ред.). Это его личное решение... Команда президента - это не только Рада. Это много других должностей, которые должны занимать. Это люди, которые в команде. А потом кто-то может пойти министром, например, кто-то может пойти "губернатором", кто-то может пойти представителем", - сказал Арахамия.

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12 июня экс-заместитель министра обороны Юрий Гусев заявил, что решил не идти на парламентские выборы с партией "Слуга народа".
Он сказал, что остается в команде Владимира Зеленского и будет ей помогать, но в другой роли, о которой в дальнейшем станет известно.
На съезде партии, который прошел 9 июня, фамилию Гусева назвали 41-й в списке кандидатов в нардепы.

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Дата
15
июня

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