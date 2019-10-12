Стало известно, кто может поехать в США вместо Чалого

Новым послом Украины в США может стать постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

В ООН Ельченко неоднократно решительно отстаивал позицию Украины в ожесточенных обменах репликами с российской делегацией во время заседаний организации, сообщает Украинськая служба "Голоса Америки".

Ранее должность посла Украины в Соединенных Штатах занимал Валерий Чалый.

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Во время пресс-марафона 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что определился с кандидатурой посла в США, однако не сказал, кого именно он выбрал.

"Человек выбран, человек с опытом, дипломат, очень хорошо знает Соединенные Штаты. Я думаю, будет назначен в ближайшее время", - заявил Зеленский.