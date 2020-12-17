Стало известно, кто будет исполнять обязанности мэра Харькова после смерти Кернеса

Кернес умер в возрасте 61 года. Фото: УНИАН

Закон о местном самоуправлении определяет, что в случае смерти городского головы его полномочия исполняет секретарь соответствующего городского совета.

Об этом сообщила председатель Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская в Facebook.

Поэтому после смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса, обязанности руководителя города будет выполнять его секретарь Александр Новак (он на этой должности с 2010 года. Член депутатской фракции Харьковского горсовета "Оппозиционный блок "Доверяй Делам", - Gazeta.ua).

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Объявления внеочередных выборов лежит в плоскости ответственности парламента и может быть растянуто на годы, отметила она.

"Поэтому, пока функции городского головы есть кому выполнять и консенсус местных элит в этом, не факт, что выборы городского головы Харькова состоятся в ближайшее время".

Не позднее чем на 15-й день после смерти городского головы, лицо, в настоящее время осуществляет его полномочия, должен обратиться в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов, объяснила Айвазовская.

"Такое ходатайство рассматривается Верховной Радой не позднее чем в девяностодневный срок со дня досрочного прекращения полномочий соответствующего головы. На практике, отсутствует ответственность коллегиального органа парламента по не назначение даты и иногда процедура не была выполнена годами".

Ночью 17 декабря скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. Кернес занимает должность городского головы Харькова с 2010 года. По данным ЦИК, его третий раз переизбран на 5-летний срок 25 октября. Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него был подтвержден Covid-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября был был госпитализирован в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября - перевезено самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику Charité.