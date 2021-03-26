Стало известно, кто будет бороться за пост главы налоговой

 
Ексклюзивы
1/5
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 27
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 117
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Просмотров: 72
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 720
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 603
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 405
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 594
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 819
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 333
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 747
Фото
Все фото
6
9
17
6
5
СБУ опубликовала новые доказательства по делу Семенченко и Шевченко
СБУ опубликовала новые доказательства по делу Семенченко и Шевченко
Как изменился Офис президента на четвертый день отмывания: фото до и после
Как изменился Офис президента на четвертый день отмывания: фото до и после
Вручную и немецкими машинами: показали чистку &quot;раскрашенного&quot; ОП
Вручную и немецкими машинами: показали чистку "раскрашенного" ОП
Возле Офиса президента началось &quot;большое отмывания&quot;
Возле Офиса президента началось "большое отмывания"
Надежду Савченко приговорили к 22 годам тюрьмы
Надежду Савченко приговорили к 22 годам тюрьмы
Видео
Все видео
Судьям по 100 тыс. грн, а на бумагу нет. Куда идут деньги украинцев
Судьям по 100 тыс. грн, а на бумагу нет. Куда идут деньги украинцев
Медведчук и Козак в дни оккупации Крыма за бесценок получили большой нефтяной бизнес - "Схемы"
Медведчук и Козак в дни оккупации Крыма за бесценок получили большой нефтяной бизнес - "Схемы"
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Вокалист "Бумбокс" прочитал письмо от заключенного Стерненка
Вокалист "Бумбокс" прочитал письмо от заключенного Стерненка
Интервью
1/5
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 18
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 720
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 279
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 405
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 819
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 марта 2021
Просмотров: 9
Чому варто читати книжки
Нещодавно один відеоблогер сказав, що епоха книжок минула. Прийшла епоха ютюбу. А один колишній міністр сказав, що він не читає книжок. Тільки ...
пятница, 26 марта 2021 16:20

Стало известно, кто будет бороться за пост главы налоговой

  Комментировать
Стало известно, кто будет бороться за пост главы налоговой
В конкурсе на должность главы ГНС примут участие девять кандидатов. Фото: пресс-служба ГНС

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы обнародовали список кандидатов, которые будут участвовать в конкурсе на должность председателя Государственной налоговой службы. Конкурс состоится 29 марта. Оклад нового председателя ГНС составит 29 400 грн.

К соревнованию за пост главы налоговой допустили 9 кандидатов:

действующий председатель ГНС Алексей Любченко;

экс-заместитель министра финансов, генеральный директор ОАО "Украинская финансовая жилищная компания" Василий Шкураков;

действующие заместители председателя ГНС Наталья Рубан и Евгений Олейников;

экс-руководитель Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов;

экс-руководитель главного управления ГФС в Киеве Дмитрий Зенин;

экс-начальник Киевского отделения Фонда госимущества Александр Кучеренко;

работник главного управления ГНС в Закарпатской области Василий Симчера;

работник Укртрансгаза Вячеслав Федоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько миллионеров в Украине налоговая насчитала за январь

24 апреля 2020 года Кабмин уволил председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.

29 апреля решением Кабмина председателем Государственной налоговой службы назначили Алексея Любченко. На период карантина правительство допустило назначение вне конкурсов. Но в начале 2021-го Рада возобновила проведение конкурсов на высшие государственные должности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало известно, кто будет бороться за пост главы налоговой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
марта

УЕФА основал Кубок кубков

Шенгенская зона существует 26 лет: как все началось

В Украине заработал новый железнодорожный вокзал

Путин выиграл первые выборы на фоне терактов

Страны мира обязались не использовать химическое и биологическое оружие

Американцы захватили японский остров

Из-за землетрясения погибли до 20 тыс. человек, а столица лежала на 90% в руинах

Изобрели вакцину, которая остановила эпидемию

Самое читаемое
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
10
 1 Просмотров: 33471
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
 Просмотров: 15093
СБУ задержала екснардепа Семенченко и &quot;агента НАБУ&quot; Шевченко
СБУ задержала екснардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко 3 Просмотров: 6345
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
22
 Просмотров: 5256
Ковбойский фотосет: Мисс Вселенная случайно засветила грудь
Ковбойский фотосет: Мисс Вселенная случайно засветила грудь
5
 Просмотров: 4860
Политика
Зеленский нарушает демократические стандарты выборов - "Опора"
Зеленский нарушает демократические стандарты выборов - "Опора" Просмотров: 108
"Слуги" собрали подписи за внеочередное заседание Рады. Будут осуждать акцию под ОП
"Слуги" собрали подписи за внеочередное заседание Рады. Будут осуждать акцию под ОП 1 Просмотров: 99
Семенченко вручили подозрение
Семенченко вручили подозрение 1 Просмотров: 297
В Харькове выяснят, кого выбрали бы мэром 28 марта, если бы Терехов не оттянул выборы на осень – политолог
В Харькове выяснят, кого выбрали бы мэром 28 марта, если бы Терехов не оттянул выборы на осень – политолог Просмотров: 171
За изображение Украины без оккупированных территорий будуть штрафовать
За изображение Украины без оккупированных территорий будуть штрафовать Просмотров: 99
Больше всего комментируют
8
"Агент НАБУ" Шевченко прокомментировал свою причастность к созданию ЧВК
3
СБУ задержала екснардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко
3
Американский советник Зеленского спрогнозировал встречу с Байденом
3
В Украине нельзя больше сажать за решетку политзаключенных
2
СБУ обыскивает организацию Медведчука - подозревают в содействии аннексии Крыма
Голосов: 6342
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть