Стало известно, кто будет бороться за пост главы налоговой

В конкурсе на должность главы ГНС примут участие девять кандидатов. Фото: пресс-служба ГНС

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы обнародовали список кандидатов, которые будут участвовать в конкурсе на должность председателя Государственной налоговой службы. Конкурс состоится 29 марта. Оклад нового председателя ГНС составит 29 400 грн.

К соревнованию за пост главы налоговой допустили 9 кандидатов:

действующий председатель ГНС Алексей Любченко;

экс-заместитель министра финансов, генеральный директор ОАО "Украинская финансовая жилищная компания" Василий Шкураков;

действующие заместители председателя ГНС Наталья Рубан и Евгений Олейников;

экс-руководитель Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов;

экс-руководитель главного управления ГФС в Киеве Дмитрий Зенин;

экс-начальник Киевского отделения Фонда госимущества Александр Кучеренко;

работник главного управления ГНС в Закарпатской области Василий Симчера;

работник Укртрансгаза Вячеслав Федоров.

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24 апреля 2020 года Кабмин уволил председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова. 29 апреля решением Кабмина председателем Государственной налоговой службы назначили Алексея Любченко. На период карантина правительство допустило назначение вне конкурсов. Но в начале 2021-го Рада возобновила проведение конкурсов на высшие государственные должности.