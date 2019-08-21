Стало известно, когда Россия вернет Украине пленных на Азове моряков - источник

 
Ексклюзивы
1/5
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1332
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2061
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 477
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1872
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2286
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2052
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
2 Просмотров: 1413
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6822
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
11 Просмотров: 1746
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 990
Фото
Все фото
6
1
3
5
5
Волонтеры нашли корабль, который захватывал Крым
Волонтеры нашли корабль, который захватывал Крым
Дочь Добкина планирует идти в политику
Дочь Добкина планирует идти в политику
Украина и Израиль решили проблемный вопрос
Украина и Израиль решили проблемный вопрос
Дело &quot;Роттердам+&quot;: Вовк не собирается возвращаться в Украину и щеголяет фото из США
Дело "Роттердам+": Вовк не собирается возвращаться в Украину и щеголяет фото из США
Кто из новых нардепов служил в украинской армии
Кто из новых нардепов служил в украинской армии
Видео
Все видео
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
"Идите в жопу" - сети ответили Бужанскому словами Зеленского
"Идите в жопу" - сети ответили Бужанскому словами Зеленского
Найдены доказательства участия российских войск в боях за Иловайск
Найдены доказательства участия российских войск в боях за Иловайск
В здание ОИК бросили дымовую шашку
В здание ОИК бросили дымовую шашку
Директор школы стал первым в Украине образовательным омбудсменом
Директор школы стал первым в Украине образовательным омбудсменом
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5310
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1872
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2286
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6822
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4772
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 441
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
среда, 21 августа 2019 15:18

Стало известно, когда Россия вернет Украине пленных на Азове моряков - источник

  Комментировать
Стало известно, когда Россия вернет Украине пленных на Азове моряков - источник
Пленные украинские моряки могут вернуться домой до конца августа. Фото: https://www.5.ua

Россия может отпустить 24-х пленных украинских моряков уже до конца августа.

Сейчас Украина и РФ вышли на финальную стадию согласования обмена политзаключенных. Несмотря на это, конкретные списки пока уточняются, сообщает "Коммерсант".

Источник в офисе президента Владимира Зеленского сообщил, что договоренности об обмене пленных были достигнуты во время его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме моряков, в Украину могут вернуться и другие политзаключенные Кремля. В СМИ фигурируют фамилии Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клиха и Александра Кольченко.
Украинская сторона может передать России главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Его арестовали в 2018 году по обвинению в государственной измене.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 украинских политзаключённых скоро могут вернуться домой

Первый телефонный разговор Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялся 11 июля. Тогда лидеры Украины и России обсудили вопросы обмена пленными.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало известно, когда Россия вернет Украине пленных на Азове моряков - источник». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
августа

Националисты изменили лидера

Фанатик отрубил пальцы митрополиту

Украинские воины освободили колонну пленных

Музейщик украл "Мону Лизу"

Самое читаемое
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
17
 Просмотров: 78312
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
6
 Просмотров: 36811
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
3
 Просмотров: 27227
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
14
 Просмотров: 26676
&quot;Поганка&quot;, &quot;Гадюка&quot;, &quot;Негодяй&quot;: украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
"Поганка", "Гадюка", "Негодяй": украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
11
 Просмотров: 26532
Политика
"Пусть все идут лесом" - Арахамия говорит, что партии устранились от кресел в Кабмине
"Пусть все идут лесом" - Арахамия говорит, что партии устранились от кресел в Кабмине Просмотров: 243
Новый Кабмин: Супрун назвала условие своей работы в МОЗ
Новый Кабмин: Супрун назвала условие своей работы в МОЗ 1 Просмотров: 405
"Вы сделали это вместе" – украинцев разозлило возможное возвращении России в G7
"Вы сделали это вместе" – украинцев разозлило возможное возвращении России в G7
9
 Просмотров: 450
29 августа назначат нового премьера: в "Слуге народа" поделились секретами
29 августа назначат нового премьера: в "Слуге народа" поделились секретами Просмотров: 4869
Волонтеры нашли корабль, который захватывал Крым
Волонтеры нашли корабль, который захватывал Крым
6
 Просмотров: 1440
Больше всего комментируют
4
Офис президента готовит революционные законы
3
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
2
Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона
1
Зеленского призвали остановить Бужанского, который обзывает журналистов
1
У заместителя Луценко нашли "прослушку"
Голосов: 9811
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua