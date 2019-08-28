Стало известно, когда нардепы подпишут присягу

Нардепы подпишут присягу в перерыве. Фото: Delo.ua

Новоизбранные депутаты завтра подпишут присягу.

Это произойдет в перерыве между торжественным заседанием и рабочим заседанием Верховной Рады IX созыва, рассказал на брифинге председатель Подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков, передает УНИАН.

Торжественное заседание начнется в 10 часов.

После него до 13 часов продлится перерыв.

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"Во время этого перерыва народные депутаты будут подписывать присягу, будут получать карточку, будут получать удостоверения и будут становиться народными депутатами в полном объеме и будут приступать к работе", - подчеркнул Разумков.

В 13 часов начнется рабочее заседание парламента, где предполагается рассмотрение 27-ми вопросов повестки дня.

Подготовительная группа утвердила план первой сессии Рады 9-го созыва. Депутаты 29 августа должны рассмотреть 27 вопросов.