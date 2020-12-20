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понедельник, 21 декабря 2020 00:53

Стало известно, когда будут наполнять Спецфонд

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Стало известно, когда будут наполнять Спецфонд
Также Разумков заявил, что "все от себя зависящее" для увеличения расходов на медицинскую и образовательную отрасли Верховная Рада будет делать. Фото из открытых источников

Наполнение спецфонда следует ожидать после завершения первого квартала или "когда появится малейшая возможность".

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, информирует УНН.

"Мы пришли к тому, что создали Специальный фонд, который будет направлен на три вещи: дополнительное финансирование вакцинации, борьба с ковидом: финансовая поддержка медиков. Я понимаю, что это не будет сразу, потому что надо его (фонд - ред.) Наполнять . По результатам первого квартала или когда появится малейшая возможность, я уверен, что и профильные министерства и Верховная Рада готовы будут наполнить его деньгами (внести изменения в проект бюджета - ред.). Это нормальная практика. Давайте делать так, чтобы нам было что туда перечислять ", - отметил спикер.

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Также Разумков заявил, что "все от себя зависящее" для увеличения расходов на медицинскую и образовательную отрасли Верховная Рада будет делать.

На 2021 в государственном бюджете Украины создадут специальный фонд, деньги которого пойдут на финансирование вакцинации от коронавируса.

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