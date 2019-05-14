Стали известны ближайшие политические соратники Вакарчука

Вакарчук идет на выборы Рады. Фото: ВВС

Музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук намерен принять участие в предстоящих парламентских выборах и активно готовится к ним, проводя политические консультации.

В ближайшее политическое окружения Вакарчука входят экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, бывший исполнительный директор антикоррупционной организации Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин и эксперт по связям стратегической группы советников при Кабинете министров Ярослав Железняк, передает Зеркало недели.

На 16 мая запланировано видеообращение Вакарчука, в котором музыкант сообщит о своих политических планах.

Источники утверждают, что лидер "Океана Эльзы" работает над объединением "здоровых демократических сил". При этом достоверно неизвестно, собирается ли сам музыкант снова становиться народным депутатом.

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Ранее сообщалось, что Вакарчук уже сформировал избирательный штаб, и его возглавила Юлия Клименко.

Напомним, 28 января Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины вґна очередных президентских выборах 31 марта 2019 года. В то же время он выразил убеждение, что сейчас "в джинсах" может сделать для Украины больше, чем "надев галстук", и "не собирается стоять в стороне". Однако перед этим он подтвердил намерения идти в политику и привлечь к ней как можно больше "новых лиц".