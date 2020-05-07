Стала известна зарплата Зеленского за год президентства

Сообщили зарплату Зеленского. Фото: 5 канал

Президент Украины Владимир Зеленский за год на должности получил более 320 тысяч гривен заработной платы.

Информацию о зарплате главы государства предоставили в Государственном управлении делами на запрос "24 канала".

Зарплата Зеленского состоит только из должностного оклада, который ежемесячно составляет 28 тысяч гривен. Поэтому за год президентства - с мая 2019 по апрель 2020 - Владимир Зеленский заработал 320 000 727 гривен 27 копеек.

В Государственном управлении делами также отметили, что с этой зарплаты Зеленский заплатил 62 000 541 гривны 82 копейки налогов и сборов. После уплаты налогов президент получал по 22 540 гривен в месяц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский прокомментировал петицию об увольнении Ермака

Премии и надбавки глава государства не получает, ведь они не предусмотрены законом. Заработная плата Зеленскому насчитывается со дня инаугурации - 20 мая 2019.