Стабильно в Раду ходят только 68% депутатов

Во время пленарного заседания Верховной Рады, 3 июня. Фото: Андрей Нестеренко, rada.gov.ua

В июне Верховная Рада собиралась на 11 пленарных заседаний. Все из них посетили лишь 291 народный депутат или 68%, сообщил Комитет избирателей.

Шесть человек не были зарегистрированы ни на одном заседании.

Это Виктор Медведчук, Тарас Козак и Вадим Столар с ОПЗЖ, Степан Ивахив из группы "Партия "За будущее", Леся Василенко с "Голоса", внефракционный Олесь Довгий.

Официальные причины отсутствия депутатов не сообщают. Однако, вероятно, что отсутствие Козака связана с его сокрытием в Беларуси, а депутата Леси Василенко - с рождением ребенка, о чем сообщалось публично.

Медведчук, который находится под домашним арестом, в последний раз регистрировался в ВР 28 апреля.

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Иван Калаур со "Слуги народа" и Александр Герега с "За будущее" регистрировались только на одном заседании.

Жан Беленюк с "СН", Максим Ефимов из "Доверия", Юрий Солод и Александр Фельдман с ОПЗЖ - на двух. Виталий Борт и Вадим Рабинович с ОПЗЖ - трех из 11.

По сравнению с предыдущим месяцем показатели посещения почти не изменились. В мае все заседания посетили 286 депутатов.

Активнее всех голосовали (нажимали "за", "против", "воздержался") депутаты "Слуги народа" и "Европейской солидарности" - 83% і 77%.

Самые низкие показатели голосований в ОПЗЖ - 40%.

17 июня ОПЗЖ устроили драку в сессионном зале. В Верховной Раде 9-го созыва - 422 народных депутата. 244 - во фракции "Слуга народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейская солидарность", 25 - "Батькивщина", 20 - "Голос", 22 - группа "Партия "За будущее", 20 - "Доверие". Работу начали в позапрошлом году в конце августа.