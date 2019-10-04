США запускают процедуру продажи Украине комплексов Javelin

США будут продавать Украине Javelin. Фото: Корреспондент

Государственный департамент США разрешил продажу Украине 150 противотанковых ракет Javelin и оборудование для обслуживания на сумму около 39,2 миллиона долларов США.

Таким образом, впервые на официальном уровне публично подтверждена готовность Вашингтона реализовать проект по продаже Украине современного летального вооружение в рамках программы "Международные военные продажи", – говорится в сообщении Посольства Украины в США.

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Первая закупка систем Javelin является ярким свидетельством углубления взаимовыгодного двустороннего военно-технического сотрудничества Украины и США.

Официально Украина просила продать оружие в начале лета 2019 года. США ранее уже продали Украину более 200 ракет и 37 пусковых установок в 2018 году.