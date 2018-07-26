США выделили $250 млн на украинскую оборону

США помогут Украине. Фото: Пресса Украины

Нижняя палата американского Конгресса приняла во время голосования в четверг проект бюджета на оборонные нужды США, предусматривающий выделение $250 на помощь в сфере безопасности для Украины.

"Палата представителей Конгресса США поддержала выделение 250 млн. долл. США в сфере помощи Украине", - отметили в дипломатическом представительстве Украины в Вашингтоне.

Помощь определена в одном из разделов законопроекта о бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны.

"Сумма средств, которая выделяется Министерству обороны США для предоставления безопасности помощи Украине, определена в объеме 250 млн. долл. Из указанной суммы 50 млн. долл. Должно быть направлено на летальные виды вооружений", - пишет посольство.

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К оборонному бюджета США включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности". В нем предусмотрена помощь украинской стороне с целью расширения возможностей защиты от кибератак. В частности, Государственному департаменту США поручается представить в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности с целью поиска новых направлений такого взаимодействия и ее поддержки. По процедуре, проект закона о "Бюджет США на 2019 на нужды национальной обороны" должен быть поддержан на голосовании в Сенате и подписан президентом США.