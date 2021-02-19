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суббота, 20 февраля 2021 00:37

США утвердили часть помощи Украине по безопасности

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США утвердили часть помощи Украине по безопасности
Министры обороны Украины и США обсудили сотрудничество в оборонной сфере. Фото: mil.gov.ua

Конгресс США одобрил первый транш помощи в рамках Инициативы безопасности помощи Украине.

Стороны обсудили вопросы оборонной реформы и шаги реализации статуса Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями. Об этом сообщает Министерство обороны.

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"Украина подтверждает намерение продолжить участие в операциях НАТО.

Поддержка сил НАТО в Косово, готовится направить силы и средства в миссию НАТО в Ираке и операцию НАТО в Средиземном море", - заявил министр обороны Украины Андрей Таран во время разговора с американским коллегой Ллойдом Остином.

Таран также пригласил Остина посетить празднование 30-й годовщины независимости Украины.

Североатлантический Альянс решил увеличить миссию НАТО по учебной подготовке в Ираке с 500 до 4 тыс. Человек. Расширение контингента состоится для поддержки иракских сил в борьбе с терроризмом.

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