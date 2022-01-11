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вторник, 11 января 2022 00:49

США "тихо" выделили Украине $200 миллионов долларов

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США без публичного объявления выделили Украине дополнительные $200 миллионов на безопасность.

Об этом сообщила в Twitter журналистка телеканала CNN в Госдепартаменте США Кайли Этвуд.

Средства были выделены в конце декабря. Деньги выделили из-за увеличения количества российских войск на границе Украины.

Автор: https://twitter.com/kylieatwood
  Дополнительные средства США были выделены на безопасность Украины.
Дополнительные средства США были выделены на безопасность Украины.
"В конце декабря администрация Джо Байдена тихо санкционировала дополнительные $200 миллионов на безопасность Украины на фоне наращивания российских войск вдоль границ Украины, что вызвало опасения по возобновлению вторжения, говорят мне четыре источника", - говорится в сообщении.

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По словам журналистки, эту информацию подтвердили четыре источника.

Администрация президента США Джо Байдена подготовила новый пакет военной помощи для Украины. Он будет дополнением к американской помощи, которая уже поступает в Украину.

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