Посольство США в Украине заявило, что следит за процессом назначения новых руководителей в таможню и налоговую службу.

Об этом говорится в Twitter посольства США в Украине.

Автор: twitter.com/USEmbassyKyiv США следит за назначением новых руководителей в Украине

"ЕС и США пристально следят за назначениями в Кабинете министров Украины лиц в таможенной и налоговой службах. Важно соблюдать честные, конкурентные процедуры, основанные на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, которые поддерживают международные партнеры", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин уволил Нефедова и Верланова

В правительстве назначили временных руководителей налоговой службы и таможни. Обязанности главы налоговой временно исполняет заместитель председателя ГНС Михаил Титарчук, а таможню будет временно возглавлять руководитель одного из ее департаментов Игорь Муратов.