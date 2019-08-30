США поприветствовали новое украинское правительство

Соединенные Штаты Америки приветствуют назначение нового состава Кабинета министров Украины во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Так на первые решения нового парламента отреагировал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Поздравляем премьер-министра Гончарука, министра иностранных дел Пристайко и весь Кабинет министров Украины! Соединенные Штаты стоят с вами в продвижении реформ и стремлении к миру и восстановлению территориальной целостности", - подчеркнул Волкер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый премьер дал первое обещание

29 августа Верховная Рада назначила Алексея Гончарука премьер-министром Украины и одобрила его Кабинет министров.