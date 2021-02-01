США передадут Украине данные на "нечистых на руку бизнесменов"

 
Ексклюзивы
1/5
Готовность огорода до посева определяют рукой
Готовность огорода до посева определяют рукой
Просмотров: 63
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер рассказал, как выжить в кризис
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер рассказал, как выжить в кризис
Просмотров: 756
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Просмотров: 1350
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
Просмотров: 261
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 2106
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 22023
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
Просмотров: 234
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 522
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 144
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 4716
Фото
Все фото
7
6
3
8
10
Зеленский рассказал о &quot;отдельных группах&quot; и &quot;меняющихся интересах вместо правды&quot;
Зеленский рассказал о "отдельных группах" и "меняющихся интересах вместо правды"
Ахметов купил имение за €200 млн
Ахметов купил имение за €200 млн
Тимошенко пригласила Ермака в гости - пришлось объясняться журналистам
Тимошенко пригласила Ермака в гости - пришлось объясняться журналистам
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Президент почтил погибших украинских воинов
Президент почтил погибших украинских воинов
Видео
Все видео
Зеленский прокомментировал возможность продажи "Мотор Сичи" китайцам
Зеленский прокомментировал возможность продажи "Мотор Сичи" китайцам
Нардепы-"слуги" врут - фактчекинг
Нардепы-"слуги" врут - фактчекинг
Сатирик сравнил Дубинского с Иудой
Сатирик сравнил Дубинского с Иудой
Офис президента попал в коррупционный скандал, связанный с бывшими "регионалами"
Офис президента попал в коррупционный скандал, связанный с бывшими "регионалами"
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3 Просмотров: 2988
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 522
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1377
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 468
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 234
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
31 января 2021
Просмотров: 405
Знати своє місце
– Якщо не можете навчити його музики, знайдемо іншого викладача, – каже Дмитро. Забрав сина з гуртка, де вчився грати на барабанах. ...
понедельник, 01 февраля 2021 11:12

США передадут Украине данные на "нечистых на руку бизнесменов"

  Комментировать
США передадут Украине данные на &quot;нечистых на руку бизнесменов&quot;
Данные расследований передадут Украине, чтобы произошла дальнейшая работа.

США хотят передать Украине данные расследований об олигархах. Об этом рассказал бывший координатор Госдепартамента США по санкционной политике Дэниел Фрид.

"Мы передадим данные наших расследований представителям Украины, чтобы дальнейшая работа проходила у вас. Очень рассчитываю, что президент Байден повлияет на руководство Украины таким образом, чтобы эти расследования были проведены добросовестно", - сказал Фрид в эфире "Еспресо.TV".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коррупция в Украине - повсеместна. Несколько человек имеют огромную власть - американский дипломат

"В администрации Джо Байдена уже длительное время говорят о том, чтобы заблокировать оборот коррупционных средств, средств нечистых на руку бизнесменов, на территории какой бы страны они ни находились.

Поэтому следует ожидать сдвигов в этом направлении. Следует проследить источники махинаций, то есть как и каким образом они проходили через банковскую систему США", - рассказал американский дипломат.

11 января США ввели индивидуальные ограничения, в частности против Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача".

В прошлом году Посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский просил Александра Дубинского выйти из фракции - тот отказался.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «США передадут Украине данные на "нечистых на руку бизнесменов"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
февраля

Власти распорядились вывезти зерно из сел

Самое читаемое
Обладательница самых длинных в мире ног примерила маленькое черное платье
Обладательница самых длинных в мире ног примерила маленькое черное платье
6
 Просмотров: 19215
Звезда &quot;95 Квартала&quot; показала семейный дом. Изысканность поражает
Звезда "95 Квартала" показала семейный дом. Изысканность поражает
10
 Просмотров: 8460
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
16
 Просмотров: 8380
Украинка показала необычные секонд-хенды в Финляндии
Украинка показала необычные секонд-хенды в Финляндии
5
 Просмотров: 8208
Водитель Toyotа с сыном в салоне влетела в грузовик: кадры смертельного столкновения
Водитель Toyotа с сыном в салоне влетела в грузовик: кадры смертельного столкновения
14
 Просмотров: 6066
Политика
"Повторяет российскую методичку?" - Зеленский получил критику за сравнение двух Майданов со штурмом Капитолия
"Повторяет российскую методичку?" - Зеленский получил критику за сравнение двух Майданов со штурмом Капитолия 1 Просмотров: 576
Зеленский прокомментировал скандальную публикацию их разговора с Трампом
Зеленский прокомментировал скандальную публикацию их разговора с Трампом Просмотров: 351
Зеленский анонсировал форум "Украина 30"
Зеленский анонсировал форум "Украина 30" 1 Просмотров: 234
"Почему мы до сих пор не в НАТО?"- Зеленский о новом уровне отношений с США
"Почему мы до сих пор не в НАТО?"- Зеленский о новом уровне отношений с США 2 Просмотров: 540
Зеленский прокомментировал возможность продажи "Мотор Сичи" китайцам
Зеленский прокомментировал возможность продажи "Мотор Сичи" китайцам
 Просмотров: 1008
Больше всего комментируют
9
России напомнили, кому принадлежит Ай-Петри
2
Начали резко оправдываться - експертка раскритиковала заявление Печерского суда
2
Вакцина против Covid-19 - не то, на чем должно зарабатывать государство - Зеленский
2
"Почему мы до сих пор не в НАТО?"- Зеленский о новом уровне отношений с США
1
"Ходил потолком, спал на стене" - первый космонавт Украины умер во время пробежки
Голосов: 18975
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть