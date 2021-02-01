США передадут Украине данные на "нечистых на руку бизнесменов"

Данные расследований передадут Украине, чтобы произошла дальнейшая работа.

США хотят передать Украине данные расследований об олигархах. Об этом рассказал бывший координатор Госдепартамента США по санкционной политике Дэниел Фрид.

"Мы передадим данные наших расследований представителям Украины, чтобы дальнейшая работа проходила у вас. Очень рассчитываю, что президент Байден повлияет на руководство Украины таким образом, чтобы эти расследования были проведены добросовестно", - сказал Фрид в эфире "Еспресо.TV".

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"В администрации Джо Байдена уже длительное время говорят о том, чтобы заблокировать оборот коррупционных средств, средств нечистых на руку бизнесменов, на территории какой бы страны они ни находились.

Поэтому следует ожидать сдвигов в этом направлении. Следует проследить источники махинаций, то есть как и каким образом они проходили через банковскую систему США", - рассказал американский дипломат.

11 января США ввели индивидуальные ограничения, в частности против Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача". В прошлом году Посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом. На прошлой неделе президент Владимир Зеленский просил Александра Дубинского выйти из фракции - тот отказался.