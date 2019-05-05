США осудили обстрел Израиля из сектора Газа

Израиль обстреляли из сектора Газы. Фото: НВ

Соединенные Штаты Америки осудили ракетные обстрелы Израиля с территории сектора Газа и призывали прекратить насилие.

США стоят на стороне Израиля и полностью поддерживают его право на самооборону перед лицом этих нападений, говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Соединенные Штаты решительно осуждают продолжающиеся массивные ракетные обстрелы со стороны ХАМАС и палестинского "Исламского джихада", направленные против ни в чем не повинных гражданских лиц и их общин на всей территории Израиля. Мы призываем тех, кто ответственен за это насилие, немедленно прекратить эту агрессию", - отмечается в документе.

Госдепартамент также призвал американских граждан проявлять осторожность при посещении региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Израиле отменили первый концерт недели Евровидение: подробности

Ранее в Европейском союзе призвали палестинцев сектора Газы прекратить обстрел территории Израиля, чтобы избежать дальнейших жертв.