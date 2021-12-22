США не будут присоединяться к "нормандскому формату" - помощница госсекретаря

Донфрид посетила Киев для содействия исполнению Минских соглашений. Фото: Reuters

США способствуют "нормандскому формату", но не будут к нему приобщаться.

Об этом сказала помощник госсекретаря США Карен Донфрид после посещения Киева, Москвы и Брюсселя на прошлой неделе, передает "Голос Америки".

"Главной целью моего визита в Киев, Москву и Брюссель было сообщить, что Соединенные Штаты открыты для того, чтобы содействовать выполнению Минских соглашений в поддержку "нормандского процесса". Речь не идет о присоединении США к нему. А о том, что США поддерживают уже продолжающуюся дипломатию. И мы будем продолжать сотрудничать в этом вопросе не только с украинцами и россиянами, но и французами, немцами и ОБСЕ", - сказала она.

В разговоре с журналистами Донфрид назвала поездку продуктивной.

"Это важная возможность подтвердить наши обязательства перед Украиной, поощрить Россию к деэскалации и продолжить дипломатический путь, наконец тесно сотрудничать с союзниками по НАТО и партнерами с ЕС", - добавила она.

США и европейские союзники считают Минские договоренности путем разрешения ситуации.

"Мы согласны с тем, что дипломатия, особенно в рамках "нормандского формата", является единственным ответственным путем для разрешения конфликта на Донбассе выполнением Минских договоренностей", - сказала Донфрид.

Она предположила, что двусторонние контакты между США и Россией могут состояться в январе.

Дипломат добавила, что США немедленно отреагируют на возможное вторжение России в Украину.

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"Если бы завтра произошла дальнейшая агрессия России против Украины, готовы ли мы действовать немедленно? Именно с этой целью США уже несколько недель тесно сотрудничают с нашими европейскими союзниками, чтобы между нами была ясность, что мы будем делать перед лицом российской агрессии, что мы будем готовы действовать немедленно. Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь ответные серьезные последствия и расходы", - отметила она.

Помощница госсекретаря США Карен Донфрид заявила, что Вашингтон готов предоставить Украине еще больше военной техники из-за угрозы возможного российского вторжения. По ее словам, США готовы предоставить военную технику "сверх той", которую давали Киеву раньше.