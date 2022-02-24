США и ЕС рассказали о следующем пакете санкций для РФ

Против России готовят второй пакет санкций. Фото: Укринформ

В случае дальнейшего вторжения России в Украину США готовы ввести более жесткие санкции.

Пакет будет очень масштабным и будет иметь очень негативные последствия на экономику России, заявила официальный представитель Государственного департамента США Андреа Калан в эфире программы "Свобода Live".

"Это первый шаг. Конечно, мы хотим, чтобы Россия избрала путь дипломатии и деэскалировала ситуацию. Это то, что мы говорим несколько недель", – сказала она.

"То, что было сделано против двух банков, а также персональные санкции – дает сигнал, что любой человек, помогающий Кремлю продолжать свою политику против Украины, любые банки могут попасть под санкции", – пояснила Калан.

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В Брюсселе также был разработан второй санкционный пакет, который будет введен в случае продолжения агрессии против Украины.

Он будет касаться торговли. В частности, европейцы намерены принимать меры по контролю за экспортом.

Эти меры, а также ответные санкции со стороны России будут иметь экономические последствия для ЕС, но территориальная целостность независимой Украины – более важна.

Президент США Джо Байден ввели санкции против российского газопровода "Северного потока-2", на строительство которого потратили $11 млрд. Байден заявил, что такое решение было принято из-за агрессивных действий России в отношении Украины.