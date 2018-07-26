США дожмут Россию в вопросе Крыма - Яценюк

Экс-премьер и лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк считает, что в ситуации с оккупацией Крыма можно провести параллели со странами Балтии. Об этом он написал в Facebook.

Таким образом Яценюк поприветствовал заявление Госсекретаря США Майкла Помпео о непризнании аннексии Крыма.

"Приветствую заявление Государственного секретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео относительно непризнания незаконной аннексии Крыма. Эта однозначная позиция, как и преданность территориальной целостности Украины, остаются незыблемыми. В этом заявлении - прямая параллель с непризнанием Соединенными Штатами захвата Балтийских государств, которое совершил Советский Союз в 1940 году. Пусть через десятилетия, но справедливость была восстановлена. Справедливость над агрессором неизбежно восторжествует и на этот раз ".

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Ранее в Белом Доме заявили, что не поддерживают идею России о референдуме на Донбассе после встречи президентов Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки. Администрация США не рассматривает вопрос о поддержке проведения референдума на Востоке Украины.