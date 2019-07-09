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вторник, 09 июля 2019 07:29

США будут продавать оружие Украине: что изменилось

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США будут продавать оружие Украине: что изменилось
Украина впервые обратилась с запросом приобрести военное оборудование через программу продажи Министерства обороны США. Фото - Униан

Уровень доверия Соединенных Штатов Америки в украинской власти значительно вырос, по сравнению с 2014 годом. Именно поэтому стала возможной продажа вооружения в Украину. Об этом рассказал посол Украины в США Валерий Чалый.

По словам дипломата, Украине нужно было выполнить два условия, чтобы завоевать доверие США.

"Нам нужно было сделать в Украине две вещи - показать, что нет коррупционной составляющей в тех поставках, которые идут из Соединенных Штатов, и оно не попадет врагу через какие-то коррупционные действия. И что оно будет надежно сохранено от попадания на российскую сторону, будем откровенны. И мы это показали", - рассказал Чалый, передает "Голос Америки".

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О том, какое именно оружие получит Украина, дипломат не говорит. Но отметил, что только в этом году помощь на оборону и безопасность составила 365 млн, включая 50 млн на летальное оружие.

"Вооружение, которого нет у нас и сейчас есть у американской армии. Не буду говорить о спецификации, или о типах. Мы доказали, что являемся партнерами, что держим тайны. Но этот список можно найти в решениях конгресса", - добавил посол.

Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор сообщил, что Украина впервые обратилась с запросом приобрести военное оборудование через программу продажи Министерства обороны США. Запрос рассматривается.

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