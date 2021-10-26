Срыв визита депутатов в США - посольство ответило на обвинения

Посольство Украины в США заявило, что частные поездки госслужащих не сопровождаются и не организуются зарубежными дипломатическими учреждениями Украины,

законодательством процедурами. Для обеспечения зарубежных визитов привлекают средства из бюджета, а без официального согласования визита выделение таких средств невозможно", – цитирует ответ дипведомства "Радио Свобода".

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что трудности начались за 36 ч. до вылета. До этого посольство способствовало поездке и помогало организовывать встречи.

"Мы с группой народных депутатов находимся в США, но этот визит мог не состояться, потому что этого не хотели на Банковой. Мы готовили поездку несколько месяцев с группой делегатов, куда входят депутаты из разных парламентских фракций, кроме ОПЗЖ. Почти всем членам группы отозвали визы. Начались проблемы в Вашингтоне наше посольство, которое способствовало и помогало организовывать встречи, неожиданно перестало выходить на связь и отменять встречи", - написал он в Telegram.

В конце концов в США попали Гончаренко, представитель "Батькивщины" Владимир Кабаченко и внефракционный Гео Лерос, которые уже имели визы. Они планируют обсудить в Вашингтоне "Северный поток-2", ситуацию в Беларуси, зеленую энергетику и другие проблемы этого направления.

Автор: t.me/oleksiihoncharenko

Автор: t.me/oleksiihoncharenko

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США внесли Украину в список опасных для туристов стран

Делегация депутатов из межфракционного объединения "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" должны были прилететь в США с визитом. Их пригласил международный республиканский институт и организация House Democracy Partnership. Чтобы вылететь в США, депутаты должны были получить дипломатическую ноту Министерства иностранных дел, но накануне вылета в МИД передумали и отменили ноту. Депутаты не получили визы А1, из-за чего делегация не смогла вылететь из Украины.