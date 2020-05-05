Спецслужбы США предупреждают о вмешательстве России в предстоящие выбори президента

Россия может применять экономические и деловые рычаги и многие другие методы. Фото: pixabay

Документ с предупреждением о возможных попытках России вмешаться в президентские выборы США разослали штатам Министерство внутренней безопасности США и ФБР.

В служебной записке пишут о восьми возможных методах российского вмешательства, а уровень их угрозы оценивают как "высокий" и "умеренный", сообщает Associated Press.

В качестве примера угроз "высокого" уровня, приводят возможную хакерскую атаку и утечку информации. Похожее случилось в 2016 году при переломе серверов Национального комитета Демократической партии США. Американские спецслужбы считают, что ту кибератаку провели хакеры из России.

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Также Россия может применять экономические и деловые рычаги, чтоби продвигать свои интересы с помощью фейковых аккаунтов в соцсетях или использовать контролируемые государством СМИ. В Министерстве внутренней безопасности США считают, что таким образом Россия сможет распространять среди целевой аудитории темы, связанные с выборами.

В список "умеренных" угроз включили возможные манипуляции с базами данных избирателей и системами подсчета голосов, финансовая поддержка кандидатов на пост президента США, а также тайные консультации с представителями их кампаний.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Главными претендентами являются нынешний глава Белого дома Дональд Трамп и бывший вице-президент США Джо Байден.

Комитет Сената США по разведке подтвердил выводы американской разведки о вмешательстве в 2016 году России в выборы президента США.Россия пыталась навредить репутации тогда еще госсекретаря США Хиллари Клинтон и помочь другому кандидату в президенты Дональду Трампу. А манера и агрессивность Москвы во время вмешательства в американские выборы были беспрецедентными.