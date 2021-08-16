Спасский с выгодой для себя помогает Терехову принимать нужные решения в Харькове - СМИ

Спасский контролирует большую часть фракции ОПЗЖ. Фото: ua.news

Большая часть фракции ОПЗЖ в Харьковском горсовете во главе с неформальным лидером Андреем Спасским голосует в интересах и.о. мэра Харькова Игоря Терехова "не без выгоды для себя"



Об этом идет речь в статье "Чем Терехов с Андреем Спасским за помощь в дерибане Харькова", обнародованной на сайте "VESTI.ua"



По информации издания, Спасский контролирует большую часть фракции ОПЗЖ.

"Формально он заместитель главы фракции ОПЗЖ в Харьковском горсовете, но поскольку именно он осуществляет "обмен голосов на выгоду" с Тереховым, то Спасского вполне можно назвать теневым руководителем харьковской ОПЗЖ, ведь именно от него и подконтрольного ему большинства членов фракции и зависит, как фракция голосует", - говорится в статье.



Авторы отмечают, что "к Харькову Спасский имеет достаточно отдаленное отношение. Он хоть и родился в городе, но большая часть его политической карьеры прошла в Киевской области, где успел отметиться в нескольких крупных земельных и избирательных скандалах.



"Попав же по результатам местных выборов 2020 года в Харьковский горсовет, Спасский достаточно быстро наладил конструктивное сотрудничество с и.о. мэра Тереховым. Если Терехову или его старшим партнерам из Киева нужно какое-либо решение горсовета, Спасский обеспечивает правильное голосование подконтрольной ему большей части ОПЗЖ. Ну а Терехов в свою очередь находит, чем можно "мотивировать" Спасского и подконтрольных ему депутатов", - говорится в публикации.



Как отмечает издание, в отдельных случаях "материальную выгоду от помощи группы Спасского Терехову скрыть никак не удается. Так, весной этого года директором коммунального предприятия "Подземный город" был назначен представитель "оппозиционной" ОПЗЖ Станислав Лебедев. Как утверждают СМИ, близкий к Спасскому. Предприятие это сдает в аренду рекламные и торговые площади в подземных переходах и на станциях метро Харькова. Как несложно догадаться, занятие это достаточно выгодное".



Издание пишет, что после назначения Лебедева руководителем КП "Подземный город", состоялись несколько голосований в горсовете, где Спасский и его депутаты дружно поддержали Терехова.

"Причем решения эти многими назывались коррупциогенными. Ведь речь шла о выделении земельных участков для компании "Инвестор", которая является ключевым активом бизнеса, связанного с экс-главой МВД, который в свою очередь активно помогает Терехову. Также при участии ОПЗЖ выделялась земля компании "ОН Клиник", записанной на бывшую жену Терехова", - отмечает издание.



Кроме того, группа Спасского активно "помогает Терехову оформлять решения необходимые для строительства скандальной дороги через рынок, которая ставит под угрозу его существование. 28 июля предприниматели обратились к Спасскому с открытым письмом, в котором прямо заявили, что Спасский, поддерживая решения против "Барабашово" пытается "отблагодарить власть, с руки которой вы едите".

Предприниматели советуют Спасскому не пытаться изображать заботу о судьбе рынка, устраивая показательные встречи с ними ни о чем, а отозвать свой голос за решения, которые негативно повлияют на объект.

28 июля в Харькове профсоюз предпринимателей выступил с открытым заявлением о попытках дестабилизации ситуации в торговом центре. По словам предпринимателей, усилиями городской власти осуществляется захват рынка.