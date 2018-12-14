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Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт

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Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
К концу зимы должны избрать 39 судей антикоррупционного суда. Фото: yvu.com.ua

К концу февраля должны избрать 39 честных и чистых судей антикоррупционного суда, если Высшая квалификационная комиссия судей предоставит международному совету доступ к информации о кандидатах.

Об этом в комментарии Gazeta.ua сказала исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

"Антикоррупционные органы будут в полном комплекте, когда появится Высший антикоррупционный суд. Туда должны попасть добропорядочные судьи, не запятнанные коррупционными приговорами.

Антикоррупционный суд создадут в начале 2019 года. Уже идет конкурсный отбор - половину процедур конкурсанты прошли. В начале января привлекут международный совет общественных экспертов, которые смогут заблокировать кандидатов с недобросовестной репутацией. Этот совет проведет собеседования с кандидатами, относительно которых есть сомнения. После того от Высшей квалификационной комиссии судей будет зависеть, кого изберут на 39 должностей судей антикоррупционного суда. Это должно быть до конца февраля. Все идет по плану.

Сейчас стоит вопрос, предоставит ли ВККС международникам доступ к персональным данным кандидатов, чтобы оценить их добродетель, состояние, налоги, связи, записанное на родственников имущество", - пояснила Каленюк.

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14 июня вступил в силу закон о Высшем антикоррупционный суд. Он будет рассматривать уголовные дела о коррупционных правонарушениях. Национальное антикоррупционное бюро займется расследованиями. Дела в суд будет передавать Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Судьей ВАС может быть гражданин с судейским стажем не менее 5 лет, научный работник в сфере права или адвокат с 7-летним опытом работы.

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