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пятница, 23 августа 2019 15:11

Создадут новый орган для борьбы с финансовыми преступлениями

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Создадут новый орган для борьбы с финансовыми преступлениями
Создадут Службу финансовых расследований. ФОТО: УНИАН

23 августа на заседании Совета национальной безопасности и обороны планируется обсудить вопрос о создании Службы финансовых расследований.

"На сегодня в государстве крайне остро встает вопрос создания единого органа, который будет заниматься борьбой с финансовыми преступлениями и преступлениями в налоговой сфере. Это Служба финансовых расследований. Замечу, что этот вопрос обсуждался на нескольких последних совещаниях под председательством президента Украины, с Офисом президента. Сегодня у нас будет соответствующее совещание в Совете национальной безопасности и обороны", – сообщил Арсен Аваков журналистам УНИАН.

На этом заседании также будет присутствовать министр финансов Оксана Маркарова.

Руководитель избирательного штаба "Слуги народа", будущий нардеп Александр Корниенко допускает работу Арсена Авакова на посту министра внутренних дел в новом правительстве.

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Дата
23
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