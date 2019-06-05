Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть

Саакашвили лично не против на союз с Кличко, говорит эксперт.

Михеил Саакашвили нужен Виталию Кличко, чтобы продвинуть "Удар" в Верховную Раду. Без харизматичных лидеров шансов на прохождение у партии - ноль.

Об этом Gazeta.ua сказал политолог Александр Кочетков.

"Кличко понимает: идет смена власти. И мэр без влиятельных позиций в Верховной Раде просто станет добычей для политиков. На должность посягать все и может быть парламентское решение перевыборов мэра.

Виталию и его окружению нужна поддержка в инфраструктурных проектах и по ​​других вопросах. Без фракции этого достичь невозможно.

После встречи с Порошенко и Фирташем в Вене политический авторитет Кличка испарился. Сам вывести "Удар" на победу он не может. Даже формальный лидер Оксана Продан оставила партию.

С другой стороны у Кличко есть ресурсы, деньги, возможность запускать программы по телевидению. И есть люди, которые хотят попасть в парламент. Он вел переговоры с Тимошенко, Смешко, Порошенко, даже пытался разговаривать с Вакарчуком. А здесь Саакашвили вернулся и хочет активно участвовать в политике. Партию у Михеила рейдернули (забрали и переписали на другого человека). Виталий, конечно откликнулся.

Все совпадает. У Кличко есть ресурс, а Саакашвили - харизматичный лидер без партии, но с окружающими и определенными региональными структурами, которых у первого нет. Плюс оба близки по духу - что-то строить.

Неделю-другую позвут на эфиры, а дальше забудут

Михеил понимает: неделю-другую его будут звать на эфиры, а дальше забудут. Он - активный. Ему нужно как-то действовать, что-то говорить, кого-то куда-то вести.

Саакашвили лично не против на союз с Кличко. Но рядом с ними есть люди, которые от этого не в восторге. И они его всячески отказывают. Мол мэр токсичен.

С Петром Алексеевичем у Виталия не сложилось. Кличко не хочет быть народным депутатом, желает остаться мэром. А Порошенко не хочет давать ему квоты в своей обновленной партии.

Шансов попасть в парламент у "Удара" никаких. Вместе с Саакашвили они появляются. Если Михеил таки возглавит партию, то частично будут отбирать голоса у "Батьківщина", "Голос" Вакарчука и существенно - у "Європейська солідарність", - говорит Александр Кочетков.

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Мэр Киева Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили идти на досрочные парламентские выборы вместе с его партией "Удар". Заявил о готовности подставить "политическое плечо".