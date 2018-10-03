"Советский фидбэк" - Супрун ответила нардепам, которые хотят ее отставки

И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун не собирается уходить в отставку. Фото: УНІАН

Старая система хочет сохраниться, потому мешает изменениям. Так и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала решение профильного комитета поддержать постановление об ее увольнении.

"Воспринимаем вчерашнее постановление комитета по вопросам здравоохранения об обращении в Кабинет министров с требованием уволить команду агентов изменений - как характерный ответ старой системы, более всего стремящуюся сохранить статус-кво.

Очень хорошо, что регулярно получаем такой фидбэк. Это помогает понимать, что мы действуем правильно и выполняем общественный запрос на настоящие изменения.

Спасибо за поддержку всем, кто помогает Украине перейти от устаревшей советской модели к современной мировой в системе здравоохранения", - написала она в Facebook.

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2 октября Комитет по вопросам здравоохранения поддержал постановление об увольнении Ульяны Супрун с должности и.о. министра здравоохранения. Вопрос могут включить в повестку дня парламента на следующей неделе.