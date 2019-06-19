Советская мебель и кондиционер: показали квартиру, где вырос Зеленский

Казахские журналисты впервые посетили квартиру шестого президента Украины Владимира Зеленского. Его родители живут в Кривом Роге Днепропетровской области.

Как сообщают журналисты, жилище оказалось скромным, но уютным, много красного цвета – мебель, ковры.

"Это Риммочка любит", — сообщил Александр Зеленский. Вместе с женой он провел экскурсию по квартире.

На фото видно обычный диван, советские шкафы и много ковров. Из техники: кондиционер, вытяжка, электрическая плитка и обогреватель.

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Президент Украины во время официального визита во Францию заявил, что "всегда было представление у всех в мире, что Украина - это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается нашим брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что ИТ-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине", - сказал Зеленский.

Заявление президента Владимира Зеленского во Франции о том, что украинки является одним из брендов страны, возмутило пользователей соцсетей.

Украинцы требуют извинений от Зеленского, а также запустили флешмоб с хештегами #ятобінебренд.