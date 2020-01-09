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четверг, 09 января 2020 10:17

Советник премьера Голик дал совет, как читать по книге в неделю

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Советник премьера Голик дал совет, как читать по книге в неделю
Советник премьера Юрий Голик: "Читать по книге в неделю – это легко"

Привычка читать при первой возможности вместо серфинга в интернете и пролистывания соцсетей позволит прочитывать десятки книг за год. Секретами эффективного чтения поделился в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

Голик рассказал, что за выходные успел прочитать восемь книг и получил массу вопросов о том, что нужно делать, чтобы читать так же. "Отвечаю. Нет никаких секретов и тайных технологий. Я не умею читать по диагонали, через слово, только четные буквы или читать из каждых трех страниц две. Насквозь читать книги тоже не умею, хотя один мой друг вот уже много лет в этом уверен. Ни на какие курсы скорочтения я не ходил, уникальным методикам не обучался",-– рассказал он.

Советник премьера дал совет: просто брать в руки книгу и читать, а не жаловаться на недостаток времени.

"Время есть всегда. Его у каждого одинаково. 24 часа в сутки. А вот кто как его использует – это вопрос приоритетов. Со спортом, кстати, ровно так же. Поспать или поехать в зал. Пойти на встречу или на тренировку. На выходных тупить, лежа на диване, или сходить поплавать", – пояснил Голик.

Он посоветовал читать каждый день по 50 страниц. Таким образом можно прочитывать по книге в неделю, а сам он успел прочесть более 100 книг за год.

"Не хотите читать? Слушайте аудиокниги. Этот метод хорошо совмещается со спортом – бегаете на дорожке, слушаете книгу. Просто представьте, что ходить/бегать по дорожке вы будете шесть дней в неделю по часу целый год. Это 312 часов прослушанных книг. Даже если одна книга – это 10 часов, за год вы прослушаете 30 книг. Мало? А сколько вы прочитали в прошлом году?", – уточняет советник премьера.

Он посоветовал читать только то, что нравится, а не пытаться прочитать все модные книги из списка Билла Гейтса.

"В моем субъективном топе прочитанных книг полно малоизвестных и книг нераскрученных авторов. Вы читаете для себя, не для кого-то. Читать нужно только то, что нравится лично вам. И не важно, что это. Главное, чтобы вы получали от прочитанного удовольствие", – отметил Голик.

В конце 2019 года Юрий Голик представил свою первую книгу "Бесконечность не для слабаков", в которой рассказал о работе Днепропетровской областной администрации под руководством Валентина Резниченко, чьим советником он работал в 2015–2019 годах. Среди прочего команда Резниченко по собственной инициативе установила 70 буккроссингов и закупила для них 30 000 книг.

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Дата
09
января

Изобретатель взлетел на экспериментальном аппарате

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