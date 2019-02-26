Советник Порошенко подал заявление на увольнение

Игорь Уманский подал заявление на увольнение. Фото: argumentua.com

Советник президента Украины Петра Порошенко, экономист Игорь Уманский подал заявление на увольнение.

Бывший исполняющий обязанности министра финансов Украины сообщил, что почти полгода не общался с Порошенко, поэтому и подал в отставку, передает ТСН.

"Последние полтора года я не имел возможности общаться с президентом. Сфера вопросов, за которую я отвечал - это финансы, бюджет, банковский сектор. Эта политика, которая сейчас проводится правительством, в этой области не в ногу с моим видением, как это бы должно происходить", - заявил он.

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По словам Уманского, на все предложения и советы, которые он посылал президенту о своем видении развития и изменений в финансовой и экономической политике страны, в Администрации президента не реагировали.

Полиция не нашла нарушений в действиях заместителя руководителя фракции БПП Сергея Березенко, по которому открыли производство по заявлению лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.